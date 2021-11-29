Gaziantep’te terör operasyonları
Gaziantep’te FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 6 günde toplam 34 kişi yakalandı.
Gaziantep’te FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonlarda 6 günde toplam 34 kişi yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ gibi silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Son 6 günde gerçekleştirilen baskınlarda 21’i FETÖ-PDY terör örgütü üyesi, 11’i PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi, 1’i ise DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi iddiasıyla toplam 33 kişi gözaltına alındı
Operasyonlarda yakalananlardan 34 kişiden 8’i sevk edildiği mahkemelerce tutuklanırken, 13’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Şahıslardan 12’si ise serbest bırakılırken, 1 kişi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.