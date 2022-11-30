Gaziantep’te silahlı kavga: 5 yaralı

Gaziantep’te iki akraba grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki akraba grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Kavgada silahlardan çıkan kurşunlarla 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralılardan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.