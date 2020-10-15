banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Dexter 7 yıllık aranın ardından geri dönüyor
Dexter 7 yıllık aranın ardından geri dönüyor
Merih Demiral: Öz eleştiri yapmamız gerekiyor
Merih Demiral: Öz eleştiri yapmamız gerekiyor
Şenol Güneş: 'Kazanmalıydık, üzgünüz'
Şenol Güneş: 'Kazanmalıydık, üzgünüz'

Gaziantep’te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı

GAZİANTEP’TE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU : 13 GÖZALTI

Asayiş 15.10.2020, 09:30
Gaziantep’te sahte içki operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep’te kaçak ve sahte alkol imalatı yapılan 19 adrese düzenlenen operasyonda bin 500 litre etil alkol ile 3 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi yapılan 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, bin 500 litre etil alkol, 3 bin şişe sahte içki, 11 bin 250 adet etiket, 5 bin adet kapak kapüşonu, 2 bin adet kapak, 884 adet boş şişe, 300 litre dökme alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet pompalı tüfeğe ait kartuş ele geçirildi.

13 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

Yorumlar (0)
banner378
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:09
Öğle 12:55
İkindi 15:59
Akşam 18:31
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2