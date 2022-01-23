Gaziantep’te karla mücadele devam ediyor

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de etkili olmaya devam ediyor.

İslahiye merkez ve kırsal mahallelerde Büyükşehir Belediyesi, İslahiye Belediyesi, Karayolları, Tedaş, Emniyet ve Jandarma ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile bir çok kamu kurum ve kuruluşlarına ait 66 araç 444 personel ile karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İslahiye ilçe merkezi ve 49 kırsal mahallenin ulaşım yolu İslahiye Belediyesi ve karayollarına ait araçlar ile yapılan yol açma ve tuzlama çalışması ile genel olarak açık tutuluyor. Zaman zaman vatandaşların traktörü ile yardımcı olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde ilçedeki 6 kırsal mahallenin tamamında, merkezdeki 4 mahallede kısmi olarak elektrik kesintileri yaşandı. İhbarlar uzerine ekipler hızlı bir şekilde müdahale etmesi ile kesintiler sona erdi.

Kriz masası oluşturuldu

Yoğun kar sebebi ile ihtiyaçlarını karşılayamayan, yolda kalan vatandaşların taleplerini karşılamak amacı ile İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu başkanlığında kamu kurumlarının amirlerinden oluşan kriz masası oluşturuldu.