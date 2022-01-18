Gaziantep’te kar yağışı trafiği felç etti

Gaziantep’te etkisini arttıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollar buz pistine, trafik ise çileye dönüştü.

Gaziantep’te sabah başlayan ve akşam saatlerinde hızlanan kar yağışı etkisini arttırdı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buz tutan yollar sürücüler için çileye dönüştü. Şehir içinde ulaşımı sağlayan minibüsler ve araçlar, rampa yollarda seyir etmekte zorlandı. Kayganlaşan yollarda rampayı inmeye çalışanlar kızak gibi kayarken, rampa çıkmak isteyen araçlar ise yolda kaldı. Duramayan araçlar adeta buzda dans ettiği Gaziantep’te bazı araçlar kaza yaparak durabilirken bazı araçlar ise kıl payı kaza yapmaktan kurtuldu.

Belediye ekipleri ise yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yürüterek, zaman zaman kapanan yolları yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.