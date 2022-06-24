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Gaziantep’te kaçak sigara ve makaron operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te yapılan operasyonda 14 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 280 adet dolu makaron ve bin 252 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 24.06.2022, 11:22
Gaziantep’te kaçak sigara ve makaron operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te yapılan operasyonda 14 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 280 adet dolu makaron ve bin 252 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. KOM ekiplerince düzenlenen operasyondaki aramalarda 14 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 280 adet dolu makaron ve bin 252 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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