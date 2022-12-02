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Gaziantep’te kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı
Gaziantep’te 7 iş yerine yönelik yapılan operasyonda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Asayiş 02.12.2022, 17:21
Gaziantep’te 7 iş yerine yönelik yapılan operasyonda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 iş yerine yönelik kaçak sigara operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 6 bin 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.