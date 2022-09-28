Gaziantep’te huzur operasyonunda 170 tutuklama

Gaziantep’te asayiş suçları ile mücadele çerçevesinde 1 haftada yapılan operasyonlarda yakalanan 846 şüpheliden 170’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Eylül 2022 ile 27 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan asayiş suçları ile mücadele çalışmalarında 36 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet ruhsatsız tüfek, 20 adet kuru sıkı tabanca, 415 adet fişek ve 53 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

176 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonlarda, olaylara karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 846 şüpheliden 170’i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 669 şüpheli ise serbest bırakıldı.