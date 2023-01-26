Gaziantep’te 59 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 59 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye sokmaya çalışan 7 organizatörden 5’i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11-25 Ocak 2023 tarihleri arasında “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti”nin önlenmesine yönelik hudut birliği ve komando destekli operasyonlar yaptı. Adli makamların koordinesiyle yapılan operasyonlar ile 3 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilerek toplam 59 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokmaya çalışan 7 organizatör ise gözaltına alındı.

Göçmenler sınır dışı edildi, 5 organizatör tutuklandı

Adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 5’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 59 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen 3 araç, 1 adet kaleşnikov piyade tüfeği, 2 adet şarjör ve 58 adet 7.62 mm fişeğe el konuldu.