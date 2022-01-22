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Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’deki evinden gözaltına alındı.
Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’deki evinden gözaltına alındı.
Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’deki evinden gözaltına alındı.
Asayiş 22.01.2022, 05:21
Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer’deki evinden gözaltına alındı.