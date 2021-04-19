Gaspçılar polisten kaçamadı

İzmir’de bir vatandaşı gasp edip bıçaklayan iki şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ticari taksiyle kaçarken yakalandı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde 16 Nisan’da gerçekleşen olayda, Hükümet Caddesi’nde bıçaklı kavga olayına müdahale etmek için olay yerine sevk edilen polis ekibi, M.G.T. isimli şahsın İ.D. isimli şahıs tarafından kesici aletle yaralandığını, olay anında İ.D.’nin yanında Z.D. isimli şahsında olduğu tespit etti. M.G.T.’nin Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılmasını sağlayan polis ekipleri, diğer iki şahsı ise ticari taksi ile İzmir istikametine kaçmaya çalışırken gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada, Z.D. ve İ.D. isimli şahısların M.G.T. isimli şahsı gasp ettikleri ve bıçakladıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Z.D. ve İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.