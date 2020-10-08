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Garson kavgasında gözaltına alınan şahıs serbest

OLAY DÜN SAAT 00.00 SIRALARINDA ALSANCAK SEMTİ CUMBALI SOKAK'TA MEYDANA GELDİ.

Asayiş 08.10.2020, 16:01
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Garson kavgasında gözaltına alınan şahıs serbest

İzmir’in Konak ilçesinde, garsonlar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan Y.A. serbest bırakılırken, Y.A.’nın verdiği ifadede, kalabalığı dağıtmak için havaya bir el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 00.00 sıralarında Alsancak semti Cumbalı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre müşteri kapma sebebiyle iki farklı mekanın garsonları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, mekanda bulunan müşteriler de kavgaya dahil oldu. Kavga sebebiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, polis ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti. Ekipler kavgaya karışanları biber gazı kullanarak dağıttı. Öte yandan, kavga sırasında bir el silah sesi duyuldu. Meydana gelen kavgada kimliği tespit edilemeyen bir şahsın darp neticesinde hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, kavgaya karışan 2 kişi Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Havaya ateş ettiği öne sürülen Y.A. gözaltına alınırken, hafif yaralanan 1 kişi tedbir amaçlı Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.A.’nın emniyete verdiği ifadede havaya ateş ettiğini belirtip, arbede çıkınca korktuğunu ve olayları ayırmak için havaya bir el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.A. serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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