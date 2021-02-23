Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatı'nda ele geçirilen teröristlerin kan donduran ifadeleri ortaya çıktı

Terör örgütü PKK unsurlarını etkisiz hale getirmek, Irak'ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarını engellemek için 10 Şubat saat 02.55'te Pençe Kartal-2 Harekatı başlamıştı. Alınan istihbaratlar neticesinde örgütün bölgedeki mağarada sivilleri saklayarak kaçırmaya çalıştığı bilgisine de ulaşıldı. Söz konusunu operasyonun icra edildiği mağaranın başlıca özellikleri, 3 giriş, 9 oda ve 7 tane demir kapıdan oluştuğu tespit edildi. Yakalanacağını anlayan teröristler 13 sivil vatandaşı şehit etti. Yakalanan teröristler ise itiraflar bulundu.

“Eğer operasyon başlarsa, bir şey olursa, destek kuvvet gelmezse rehineleri infaz edin, öldürün”

Eğer operasyon başlarsa, bir şey olursa, destek kuvvet gelmezse rehineleri infaz edin, öldürün emrini aldıklarını belirten terörist şu itiraflarda bulundu:

“Gerçek adım Osman Acer. Kod adım Şerven Korkmaz, 1994 doğumluyum. 2012'de PKK'ya katıldım. Aslen Şırnaklıyım. Doğum yerim Mersin'dir. Baba adım Ali Acer; Anne adım Zehra Acer'dir. 2020 yılında Gara'ya cezaevine düzenlemem yapıldı. Eğer operasyon başlarsa, bir şey olursa, destek kuvvet gelmezse rehineleri infaz edin, öldürün. Alınan rehine Türk rehineleri polis, subay, askerleri öldürme talimatını vermişti. Böyle demişti. Ve 10 Şubat 2021'de Roj Başa doğru operasyon başladı. Sonra dönüp yanına birkaç kişiyi aldı, tutuklu olan esirlerin yanına gitti. Türk subayların polis olsun asker olsun onların yanına gitti, hepsini imha etti. Çatışma devam etti, birkaç gün böyle sürdü ve sonra Merkez Botan yani Doğan Geçgel teslim oldu, ondan sonra ben teslim oldum.”

“Buraya operasyon olursa bir şey olursa esirlerin hiç biri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı”

13 kişinin ailelerine teslim olmamasının gerektiğini duyduğunu itiraf eden terörist Doğan Geçgel, “Bu ifadeyi kendi hür irademle hiçbir baskı altında kalmayarak veriyorum. Adım Doğan Geçgel. Kod adım Merkez Botan. Baba adım Sabri, Anne adım Fatma. Memleketim Şırnak Merkez. Örgütü katılım tarihi Mart 2014. Gare'de Siyane bölgesinde şehit Brüsk mağarasında tutukluların yanındayım. Sekiz kişiydik. Tünel uzun olduğu için ve zikzaklı olduğu için görünmüyordu. Diğer kapı, dışarısı görünmüyordu daha doğrusu. Yani orada saat yediye kadar bekledik ve kamelyaya geçmek için, geçtik. Yerde esirlerin ölü bir vaziyette kafalarına sıkılmış halde gördük. Bende dayanamayarak dışarı çıkmadan önce teslim ol çağrılarını duyuyordum askerlerin. Teslim olmak için yani askerlere ben dışarı çıktım. Ben teslim oluyorum diye askerlerin yanına gittim. Askerlerde beni yanlarına aldılar. Gara saha komutanlığı Cuma Biliki olsan şahıs arkadaş Sorej kod isimli sorumluya demişti ki; ‘Buraya operasyon olursa bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı' diye talimat verdiğini duymuştum. Yani onları öldürün diye duymuştum. Sorej söylemişti. Bunu kendim duymuştum yani kulaklarımla. Sonra teslim oldum askerlere” itirafında bulundu.