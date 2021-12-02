Fuhuş çetesi adliyeye sevk edildi

Bursa ve İstanbul’da şafak vakti 15 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu kadınları fuhşa sürükleyen 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa ve İstanbul illerinde 3 aydır sürdürdüğü teknik takip neticesinde 15 adrese eş zamanlı olarak düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuşa sürüklenen yabancı uyruklu 11 kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edildi.