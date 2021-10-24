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Freni boşalarak şarampole devrilen kamyon ağaçta asılı kaldı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde rampa aşağı inerken freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyonun altında kalan 2 kişi yaralandı. Yaşanan can pazarında kamyonun altında sıkışan 1 kişi uzun

Asayiş 24.10.2021, 12:45
Freni boşalarak şarampole devrilen kamyon ağaçta asılı kaldı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde rampa aşağı inerken freni boşalan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyonun altında kalan 2 kişi yaralandı. Yaşanan can pazarında kamyonun altında sıkışan 1 kişi uzun

süre kurtarılmayı beklerken, vinç ve iş makinesi yardımıyla kamyonun kaldırılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, Yeniköy Mahallesi’nde dün gece yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yeniköy istikametine seyir halindeki Onur Yasavur’un kullandığı 07 BAU 34 plakalı kamyon, Yeniköy Mahallesi Mezarlık mevkiinde rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yolun sol tarafındaki şarampole devrildi. Tepe üzerine dikilen ve kasası ağaçta asılı kalan kamyondan fırlayan sürücü Onur Yasavur kazanın meydana geldiği yerde ağaç kesimi yapan işçiler ve devriye görevindeki jandarma ekibinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyonun altında sıkışan Emre Taş uzun süre kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve 112 sağlık ekibi araçta sıkışan yaralının bulunduğu yeri genişletip serum takmak suretiyle acı çekmesini önlemeye çalışırken, ağaçta asılı durumdaki kasanın tehlikeli olması sebebiyle Manavgat’tan gelecek vinç beklendi. Vinç ve iş makinesinin gelmesinin ardından kamyonun kasası vince bağlanarak düşmesi önlenirken, kepçe yardımıyla aracın önü kaldırıldı ve Emre Taş sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Emre Taş ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer taraftan kazanın meydana geldiği yerde ağaç kesen işçilerin olması, jandarmanın da devriye görevini ifa etmesi kazanın erken fark edilmesini ve yaralılara erken müdahale yapılmasını sağladı.

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