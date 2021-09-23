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Fren yerine gaza basan motosikletli kaldırıma çarpıp yere düştü

Ümraniye’de motosiklet sürücüsü fren yerine gaza basınca kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle bulunan 2 kişi yola savruldu.

Asayiş 23.09.2021, 10:25 23.09.2021, 11:15
Fren yerine gaza basan motosikletli kaldırıma çarpıp yere düştü

Ümraniye’de motosiklet sürücüsü fren yerine gaza basınca kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle bulunan 2 kişi yola savruldu.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de Çakmak Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü fren yerine gaza basınca dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, aracın üzerindeki 2 kişi yola savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kazaya tanık olan mahalle sakinlerinden Engin Karakurt, “Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk, bir ses geldi gittik baktık 2 kişi motordan düşmüş. Daha sonra hemen kalktılar. Herhangi bir şeyleri yoktu zaten. Kalkınca tekrar motora binip gittiler. Kamera kayıtlarına baktığımızda biraz komik bir şekilde düşmüşlerdi. Kendilerinde herhangi bir şey yoktu, motora binip gittiler” diye konuştu.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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