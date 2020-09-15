Fren kavgasını polisler saatlerce ayırmaya çalıştı
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE GÜNDÜZ SAATLERİNDE EDELER OLARAK BİLİNEN GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA AKŞAM DA DEVAM EDİNCE ARAYA KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ FERDİ BÜYÜKATAK İLE MAHALLE MUHTARI AHMET AYDIN DEVREYE GİRDİ.
Adana’nın Kozan ilçesinde bir grup arasında “fren yapma” meselesi yüzünden çıkan kavga akşam saatlerinde yeniden alevlendi. Kavgada 1 kişi tüfekle yaralanırken, gerginliğin artması üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ile Türkeli Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın da geldi. Polis mahallede saatlerce nöbet tuttu.
Edinilen bilgilere göre olay, Türkeli Mahallesi Şanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde bir kişi arabası ile bir evin önünde fren yaptı. Aynı kişi dakikalar sonra aynı hareketi yapınca iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgada 1 kişi darp edilerek yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sakinleşen iki grup akşam saatlerinde yeniden taşlı-sopalı kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada 1 kişi tüfekle ateş açınca Emrah Akalın isimli kişi vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.
İki taraf arasında çıkan kavga durdurulamayınca olay yerine Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ile Türkeli Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın da geldi. İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak kavgaya karışanlara seslenerek evlerine girmelerini, evlerine girmemeleri halinde sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için ceza keseceğini belirtti. İlçe Emniyet Müdürü’nü ve muhtarı dinleyen mahalle sakinleri kısmen evlerine girdiler. Kavganın yaşandığı Sokaklar’ın her tarafı taş ve sopalar ile dolarken polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan kavgaya karıştığı iddia edilen bazı kişilerde polis tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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