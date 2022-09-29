Fransa’da planlanan emeklilik reformu ve hayat pahalılığı protestosu

Fransa’da sendikaların çağrısı üzerine hayat pahalılığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un planladığı emeklilik reformu protesto edildi.

Fransa’da eğitim, ulaşım, sağlık ve kamu sendikalarının genel grev çağrısı üzerine hayat pahalılığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un planladığı emeklilik reformu protesto edildi. Başkent Paris’te yağan yağmura rağmen binlerce kişi protestoya katılırken, sendikalar Paris’teki gösteriye 30 bine yakın kişinin katıldığını aktardı. Belediye, postane, vergi daireleri gibi çok sayıdaki resmi kurum çalışanı da greve destek verirken, uzun süredir çalışma koşullarından ve ücret yetersizliğinden yakınan sağlık çalışanları da protestoya katılanlar arasındaydı. Sendikalar, Macron’un emeklilik reformu ile ekonomiyi iyi yönetemediği için yükselen enflasyon sonrası halkın alım gücünün düştüğüne dikkat çekti.

Sendikaların çağrısına öğrenciler de destek verirken, şehirlerarası ve bölgelerarası sefer yapan çok sayıdaki trende aksama ve iptal yaşandı. Uluslararası sefer yapan trenler Eurostar ve Thalys’de de aksamalar yaşandığı aktarıldı.

Paris’teki gösteriye katılan 49 yaşındaki öğretmen Marian Talba yaptığı açıklamada, "Maaşlarımız için buradayız, aynı zamanda emekli maaşı sorunu için de buradayız" ifadelerini kullanarak, "Kocam benden daha az kazanıyor ve üç çocukla geçinmek gerçekten çok zor" dedi.