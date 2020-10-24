banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Karlie Kloss nasıl fit kalabiliyor? Sırlarını paylaştı...
Rahmi Koç taburcu oldu
Rahmi Koç taburcu oldu
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı
WhatsApp'a 'sonsuza kadar' sessize alma özelliği geldi
WhatsApp'a 'sonsuza kadar' sessize alma özelliği geldi

Fransa’da 8 bin metrekarelik depoda yangın

FRANSA’DA 8 BİN METREKARELİK DEPODA YANGIN

Asayiş 24.10.2020, 19:53
1
Fransa’da 8 bin metrekarelik depoda yangın

Fransa’nın Le Havre kentinde bulunan 8 bin metrekarelik boş depoda yangın çıktı.

Fransa’nın kuzeyinde yer alan sahil kenti Le Havre’de bulunan 8 bin metrekarelik boş bir depoda yangın çıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Yetkililer, yaklaşık 150 kişinin yangın nedeni ile bölgeden tahliye edildiğini aktarırken, yangının çevredeki evlere zarar vermediğini ifade etti. Yangına, 94 itfaiyeci ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor. Polis bölgeyi güvenlik kordonu altına alırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
18°
açık
banner378
Namaz Vakti 24 Ekim 2020
İmsak 05:54
Güneş 07:19
Öğle 12:53
İkindi 15:49
Akşam 18:18
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Göztepe 6 7
8. Erzurumspor 5 7
9. Sivasspor 4 7
10. Başakşehir 6 7
11. Gaziantep FK 6 7
12. Hatayspor 4 7
13. Konyaspor 5 6
14. Kayserispor 5 6
15. Çaykur Rizespor 5 5
16. Trabzonspor 5 5
17. Malatyaspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 4 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. Samsunspor 7 14
3. İstanbulspor 6 13
4. Ankara Keçiörengücü 7 13
5. Altınordu 7 13
6. Adana Demirspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 5 12
3. Leeds United 6 10
4. Liverpool 5 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Leicester City 5 9
7. Arsenal 5 9
8. Wolverhampton 5 9
9. Tottenham 5 8
10. Chelsea 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Real Sociedad 6 11
3. Villarreal 6 11
4. Getafe 5 10
5. Elche 5 10
6. Cádiz 6 10
7. Granada 5 10
8. Real Betis 6 9
9. Atletico Madrid 4 8
10. Barcelona 5 7
11. Sevilla 4 7
12. Osasuna 5 7
13. Valencia 7 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3