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Fransa’da 8 bin metrekarelik depoda yangın
FRANSA’DA 8 BİN METREKARELİK DEPODA YANGIN
Asayiş 24.10.2020, 19:53
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Fransa’nın Le Havre kentinde bulunan 8 bin metrekarelik boş depoda yangın çıktı.
Fransa’nın kuzeyinde yer alan sahil kenti Le Havre’de bulunan 8 bin metrekarelik boş bir depoda yangın çıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Yetkililer, yaklaşık 150 kişinin yangın nedeni ile bölgeden tahliye edildiğini aktarırken, yangının çevredeki evlere zarar vermediğini ifade etti. Yangına, 94 itfaiyeci ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor. Polis bölgeyi güvenlik kordonu altına alırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
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