Fransa vatandaşına İran’da casusluk ve propaganda suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası

Fransa vatandaşı Benjamin Briere, Mayıs 2020’den bu yana tutuklu bulunduğu İran’da "casusluk" yapmaktan 8 yıl, "İran’a karşı propaganda" yapmaktan 8 ay olmak üzere toplam 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa vatandaşı 36 yaşındaki Benjamin Briere, 2020 yılının Mayıs ayında İran-Türkmenistan sınırı yakınında drone uçurmasının ardından tutuklanmıştı. Briere’nin avukatı Philippe Valent yaptığı açıklamada, müvekkilinin İran’daki bir mahkeme tarafından "casusluk" yaptığı gerekçesiyle 8 yıl, İran’a karşı "propaganda" suçundan ise 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Avukat Valent, müvekkilinin tarafsız yargıçlar tarafından adil bir şekilde yargılanmadığını, Meşhed’de Devrim Mahkemesi tarafından kapalı kapılar ardında yargılandığını savunarak suçlamalar hakkında yeterli bilginin de verilmediğini söyledi. Briere’nin ailesi de 36 yaşındaki Briere’nin tutukluluk durumunun tamamen siyasi olduğunu iddia etti.

Briere, İran ve Batılı ülkeler arasında gerçekleştirilen nükleer müzakereler sırasında gerilimin arttığı dönemde tutuklanmıştı. Briere, haksız yere tutuklu bulunduğunu iddia ederek açlık grevine başlamıştı.