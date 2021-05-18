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Foça’da yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapanlara ceza yağdı

İzmir’in Foça ilçesinde, yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapıldığını tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede tekneyle avlanan kişilere ceza yağdırdı.

Asayiş 18.05.2021, 16:13
Foça’da yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapanlara ceza yağdı

İzmir’in Foça ilçesinde, yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapıldığını tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede tekneyle avlanan kişilere ceza yağdırdı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, avlanması tamamen yasak olan deniz patlıcanı avcılığını önlemek maksadıyla harekete geçti. Ekipler denetimler sırasında, bir botla avlandığını belirledi. Botu durduran personel, şahıslara yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapmaktan 3 bin 708 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 6 bin 300 TL olmak üzere toplamda 10 bin 8 TL ceza uyguladı. Avcılıkta kullanılan malzemelere ise el konuldu. Öte yandan, yakalanan deniz patlıcanları tekrar denize bırakıldı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadeleye karşı denetimlerin devam edileceği vurgulandı.
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