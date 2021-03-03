Florida’da evin garajında timsah bulundu

ABD’nin Florida eyaletinde bir evin garajında yaklaşık 2 metre uzunluğunda timsah bulundu.

ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Myers kentinde, bir kadın evindeki garaj kapasını yaklaşık 10 dakika açık bırakınca içeriye timsah girdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki timsahı görünce korkuya kapılan kadın, acil durum hattını arayarak yardım çağırdı. Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu (FWC) görevlileri timsahı güvenli bir şekilde garajdan çıkarmayı başardı.