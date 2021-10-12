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Fırtınada minare böyle yıkıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde fırtına faciaya dönüştü. Fırtınadan devrilen minarenin altından geçen vatandaşlar ölümden saniyelerle kurtuldular.

Asayiş 12.10.2021, 16:19
Fırtınada minare böyle yıkıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde fırtına faciaya dönüştü. Fırtınadan devrilen minarenin altından geçen vatandaşlar ölümden saniyelerle kurtuldular.

İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağışın ardından fırtına etkisini gösterdi. Garaj Caminin minareleri de fırtınaya dayanamayarak büyük bir gürültü ile yıkıldı. Bu sırada yoldan geçmekte olan insanlar ise büyük bir gürültü ile devrilen minarenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Devrilen minarelerden biri park halindeki aracın üzerine düşerken araçta maddi hasar meydana geldi.

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