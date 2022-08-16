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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Asayiş 16.08.2022, 19:28
Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi, işçileri yola saçıldı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Kaza, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Toptepe mevkiindeki fındık bahçesinden çıkan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uçuruma uçtu. Traktörün römorkundaki fındık işçileri ise yola saçıldı. Olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken, ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

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