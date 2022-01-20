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Film gibi cinayette karar verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, evinde tadilat yapan Salim Çatma (28) ve Soner Çatma’yı (34) öldürüp, ormanlık alana gömdükleri suçlamasıyla yargılanan Serkan Akgül (34), babası İsmail Akgül (55), arkadaşı Fatih Çilesiz (33) davasında karar çıktı. Mahkeme, Serkan Akgül’e ve babası İsmail Akgül’ü 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Fatih Çilesiz ise 2 kez müebbet cezası cezasına çarptırıldı.

Asayiş 20.01.2022, 14:14
Film gibi cinayette karar verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, evinde tadilat yapan Salim Çatma (28) ve Soner Çatma’yı (34) öldürüp, ormanlık alana gömdükleri suçlamasıyla yargılanan Serkan Akgül (34), babası İsmail Akgül (55), arkadaşı Fatih Çilesiz (33) davasında karar çıktı. Mahkeme, Serkan Akgül’e ve babası İsmail Akgül’ü 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Fatih Çilesiz ise 2 kez müebbet cezası cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl temmuz ayında Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde yaşandı. Serkan A.’nın evinde tadilat yapan 34 yaşındaki Soner Çatma ile 28 yaşındaki Salim Çatma’dan aileleri haber alamayınca durumu jandarmaya haber verdi. Olayı araştıran ekipler, iki kişiyi ormanda gömülmüş halde bulunca soruşturmayı derinleştirdi. Bu sırada Serkan A. ile babası İsmail A. kayıplara karıştı. Önce bir süre ormanda yaşayıp ardından da İstanbul’a kaçan baba oğlu, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soner ve Salim Çatma’nın tadilat yaptığı evde inceleme yapan jandarma ekipleri, duvarda ve eşyalarda kan izine benzeyen lekeleri fark edince özel ışık yöntemiyle inceleme yaptı. Olay sonra kan izlerini kapatabilmek için duvara sıva çekildiği, eşyaların ise temizlendiği ortaya çıktı.

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar İsmail Akgül, Serkan Akgül, Fatih Çilesiz, ölenlerin SEGBİS ile davaya katılırken Salim Çatma ve Soner Çatma’nın yakınları katıldı.

Karar öncesi son sözü sorulan Serkan Akgül, “Daha önce vermiş olduğum ifadeyi tekrarlıyorum. Ailemin, akrabalarımın cinayetle ilgisi yok. Pişmanım karar mahkemenindir” dedi.

Ailesi ve çocuğu ile tehdit edildiğini söyleyen tutuklu sanık Fatih Çilesiz, “Tehdit altındaydım çocuğumla tehdit edildim. Uyuşturucu işine gelince ben o işi bilmiyordum. Dönerken uyuşturucu aldığını tahmin ettim. Ben yokken aracı farına uyuşturucu yerleştirmiş olabilir. Sonra ben teslim oldum. Her şey benim ifademle ortaya çıktı. Tek pişmanlığım bu uyuşturucuyu kullanmak” dedi.

Olayla ilgili bir ilgili olmadığını ifade eden İsmail Akgül, “Bu olayla ilgili hiçbir suçum yoktur. Olaydan sonra bize silah tutarak. Serkan bize silah doğrulayarak kimse sesini çıkartmasın diye tehdit etti” dedi.

Mahkeme heyeti Serkan Akgül’e “Bir suçu gizlemek ortadan kaldırmak kasten öldürme sucundan” 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası ayrıca Uyuşturucu madde bulundurmak ve satmaktan 18 yıl 9 ay 45 bin TL para cezasına, baba İsmail Akgül’e ise ” 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası uyuşturucu madde bulundurmak ve satmaktan 4 yıl 6 ay hapis 15 bin TL ceza, Fatih Çilesiz 2 kez müebbet cezası ve uyuşturucudan 5 yıl 5 ay hapis 12 bin TL para cezası, Müzeyyen Gençarslan’a 4 yıl 8 ay ceza ve uyuşturucudan 5 yıl 5 ay, Döndü Akgül’e suç delillerini gizlemekten 4 yıl 2 ay cezaya çarptırıldı.

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