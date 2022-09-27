Filipinler’i vuran Noru Tayfunu’nda can kaybı 8’e yükseldi

Filipinler’e şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren Noru Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükselirken, kayıp 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Filipinler’in kuzeyini vuran ve Karding olarak da adlandırılan Noru Tayfunu’nda bilanço ağırlaşıyor. Hafta sonu Luzon Adası’nda şiddetli yağışlara ve rüzgarlara neden olan tayfunda can kaybı 8’e yükseldi. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, başkent Manila’nın güneydoğusundaki Bicol bölgesinde kaybolduğu tespit edilen 3 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kurtarmaya giderken ölmüşlerdi

Bulacan Valisi Daniel Fernando yaptığı açıklamada, San Miguel bölgesinde sel sularında mahsur kalanları kurtarmaya giden 5 görevlinin bulunduğu botun üzerine duvar yıkıldığını ve çalışanların sel sularına kapıldığını söylemişti. Kurtarma görevlilerinin boğularak hayatını kaybettiğini ifade eden Fernando, "Onlar, felakette vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya çalışan kahramanlardı. Bu gerçekten çok üzücü” demişti.

Tayfundan en çok etkilenen bölgelerden San Miguel’de yaşayanlar su basan evlerinin çatılarına çıkmış, birçok kişi ise bel seviyesine yükselen sularda güvenli bölgelere ulaşmaya çalışmıştı. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam da 74 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Quezon eyaletinde, balıkçılık faaliyetleri durdurulurken, Luzon’da resmi kurumlar kapatılmış, eğitime geçici olarak ara verilmişti. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde, uçak ve feribot seferleri iptal edilmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., hava yoluyla sel bölgelerine yardım malzemesi ve gerekli bölgelere temizlik malzemeleri ulaştırılması talimatını vermişti.

Taylan’da da alarm verilmişti

Noru Tayfunu’nun Doğu Asya’ya doğru ilerlemesi nedeniyle Tayland’da alarm verilmişti. Tayland Metoroloji Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde acil olarak kurduğu Noru Tayfun Takip Merkezi’nden yetkililer yaptıkları basın açıklamasında, Noru’nun bugün ve yarın Vietnam’a ve 29’undan itibaren de Tayland’a ulaşması beklendiği ifade edilmişti.

Dalga boyunun 3 metreyi bulması bekleniyor

Tayfunun 29 Eylül’den itibaren öncelikle Tayland’ın kuzey şehirlerinde ve sonraki günlerde tüm ülkede etkili olmasının beklendiği ifade edilirken, Tayland halkı muhtemel sel ve su baskınlarına karşı uyarılmıştı. Belirtilen günlerde denizlerdeki dalga seviyelerinin 3 metreye kadar çıkması beklendiği belirtilirken, küçük balıkçı teknelerine denize açılmamaları yönünde uyarı yapılmıştı. Noru Tayfun Takip Merkezi, beklenmekte olan tayfun süresince ülkenin çeşitli bölgelerinde yer alan meteoroloji departmanları, kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma yürütecek.