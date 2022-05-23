Filipinler’de yolcu gemisinde yangın: 7 ölü, 23 yaralı

Filipinler’de bir yolcu gemisinde çıkan yangın nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Filipinler’in başkenti Manila’nın doğusunda yer alan Quezon şehri açıklarında bir yolcu gemisinde yangın çıktı. Filipinlerin Polilio Adası’ndan yerel saatle 05.00’te yola çıkan yolcu gemisinin, Quezon şehrindeki Real limanına ulaşmadan yerel saatle 06.00’da yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. Filipinler Sahil Güvenlik ekipleri, 130 kişiden fazla kişinin bulunduğu yolcu gemisinde çıkan yangın nedeniyle 2’si erkek 5’i kadın olmak üzere en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sahil Güvenlik ayrıca açıklamasında gemideki 120 yolcunun kurtarıldığını belirtti.

Elde edilen görüntülerde geminin alevler içinde kaldığı görülürken, yolcuların can yelekleri ile denizden kurtarılmayı bekledikleri anlar kaydedildi.

Yetkililer, yangının ilk belirlemelere göre makine dairesinden çıktığını ifade ederken, gemideki yangının kontrol altına alınarak Real’de kıyıya çekildiği bildirildi.