Filipinler’de 51 binden fazla kişi Dujuan Fırtınası nedeni ile tahliye edildi

Filipinler Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk fırtınası olan Dujuan’ın karaya yaklaşması ile ülkenin güneyinde ve orta kısımlarında aşırı yağışlara neden olduğu ve 51 binden fazla kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Filipinler’i yılın ilk fırtınası olan Dujuan’ın yarın vurması beklenirken, yaklaşan fırtına neden ile ülkenin güney ve orta kesimlerindeki birçok şehir sular altında kaldı. Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte ve Dinagat Adaları’nda bulunan 51 binden fazla kişinin meydana gelen seller nedeni ile tahliye edildiği aktarıldı.

25 kilometre hızla kuzeybatıya ilerliyor

Hava Durumu Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise, yerel saatle 19.00’dan itibaren Dujuan’ın Filipinler’in güneyinde yer alan Surigao del Norte eyaletindeki Surigao kentinin 275 kilometre doğusunda olduğu bildirildi. Büro, Dujuan’ın saatte 25 kilometre hızla kuzeybatıya doğru ilerlediğini açıkladı.

Sel ve heyelan uyarısı yapıldı

Büro, “Dujuan’ın önümüzdeki 12 saat içinde gücünü koruyacağı tahmin ediliyor. Ancak, karaya çıkmadan önce tropik bir depresyona dönüşme ihtimali henüz göz ardı edilmedi” ifadelerini kullanarak, şiddetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Büro, riskli bölgelerde aşırı yağışların ani sellere ve heyelanlara neden olabileceğini aktardı.

Büro, Dujuan’ın güney Luzon Adası’nı, Filipinler’in orta kesimini ve güneyde yer alan Mindanao bölgesini etkilemesini beklendiğini açıkladı.

Filipinler’de her yıl Haziran-Aralık ayları arasında tayfunlar ve tropikal fırtınalar meydana gelirken, yüzlerce kişi tayfunlar ve fırtınalar nedeni ile hayatını kaybediyor.