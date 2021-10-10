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Fevziye köyündeki ev yangını korkuttu

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde bir evde yangın çıktı. Yangın büyümeden Altınova İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 10.10.2021, 10:48
Fevziye köyündeki ev yangını korkuttu

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde bir evde yangın çıktı. Yangın büyümeden Altınova İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altınova’nın Fevziye köyünde Hamdi Kızıldağ’ın evinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangına, Altınova İtfaiye Amirliği ekiplerince kısa sürede müdahale edildi. Zamanında yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu evin bir odası kullanılmaz hale gelirken, evde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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