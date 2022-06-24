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Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem imamlar” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri

Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem imamlar” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdür yardımcısının da olduğu çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

Asayiş 24.06.2022, 08:59
Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem imamlar” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri

Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem imamlar” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdür yardımcısının da olduğu çok sayıda örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

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