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Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün 2013 yılı KPSS’de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün 2013 yılı KPSS’de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Asayiş 22.11.2022, 08:34
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün 2013 yılı KPSS’de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün 2013 yılı KPSS’de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün 2013 yılı KPSS’de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında, haklarında 2013 yılı KPSS’ye hazırlık amacıyla KPSS çalışma evinde kaldıkları ve/veya 2013 yılı KPSS sorularını temin ettikleri yönünde etkin pişmanlık beyanı ve/veya olağan dışılık analiz raporu bulunan özel sektör çalışanı ve/veya ihraç edilmiş olan 13 kişi, aktif olarak çalışan 2 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında 22 Kasım 2022 tarihinden itibaren Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

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