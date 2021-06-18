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FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon

Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş 18.06.2021, 11:18
FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon

Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün TÜBİTAK yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 6 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin 6’sı da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
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