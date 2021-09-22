FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Kocaeli merkezli beş ilde FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli beş ilde polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.