FETÖ’nün sınav çalışma evlerine 7 ilde 4. dalga operasyon: 18 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ’nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı belirlenen 17 avukat ile 3 sivil örgüt üyesinin yakalanması için başlatılan 4. dalga operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların 3’ünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün “hakim-savcılık çalışma evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde kaldıkları, örgüt üyesi oldukları ve 2013 hakimlik-savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 17 avukat ile 3 sivil örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Daha önce 3. dalgası gerçekleştirilen operasyonun dördüncü dalgası için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Van, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin 18’i yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Ayrıca emniyet güçleri tarafından yapılan araştırmalarda, operasyon kapsamında yakalanan 3 sivil örgüt üyesinin, FETÖ içindeki militanlarca kullanılan gizli haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Örgüt içindeki hücre sorumluları, hakim-savcı adaylarını bu evlere yerleştirmiş

Daha önce düzenlenen 3 farklı operasyonun bu sabahki dördüncü dalgasını oluşturan belgelere göre, örgütün 2013 Adli-İdari yargı sınavına hazırlanmak üzere “Hakim Savcılık Çalışma Evi” olarak adlandırdığı Arnavutköy, Maltepe ve Bahçelievler ilçelerinde hücre evleri oluşturduğu, hukuk fakültesi mezunu örgüt üyesi şahısların, kendileri ile kariyer planlaması yapan sorumlu örgüt yöneticileri ile görüştükten sonra bu adreslere yerleştirildikleri belirlendi.

FETÖ/PDY’nin yargı içindeki hücre yapılanmasına giden yolda önemli bir adım olarak gösterilen “hakim savcılık sınavı çalışma evlerine“ 2021’de 3 operasyon düzenlendi. Bugün yapılan operasyonun, ilk 3 operasyonun devamı niteliğinde olduğu öğrenildi. Diğer taraftan yakalanan 18 şüphelinin, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı ileri sürüldü.