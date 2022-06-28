banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kurbanlık hayvan alırken dikkat
Kurbanlık hayvan alırken dikkat
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes’in yargılandığı davada savcılık, Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden f

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes’in yargılandığı davada savcılık, Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması talep etti.

Asayiş 28.06.2022, 12:06
FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes’in yargılandığı davada savcılık, Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden f

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes’in yargılandığı davada savcılık, Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması talep etti.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu