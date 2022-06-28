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FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes’in yargılandığı davada savcılık, Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden f
FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes’in yargılandığı davada savcılık, Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması talep etti.
Asayiş 28.06.2022, 12:06
FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes’in yargılandığı davada savcılık, Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması talep etti.