banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!

FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasından 3 kişiye daha adli kontrol

Samsun merkezli Karabük’ü de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 17.09.2021, 19:50
FETÖ’nün mahrem askeri yapılanmasından 3 kişiye daha adli kontrol

Samsun merkezli Karabük’ü de kapsayan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütün “mahrem askeri” sorumlularında kontörlü/ ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 2 muvazzaf askeri personel ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisine yönelik çarşamba sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçesi ile Karabük’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi dün sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan 2’si muvazzaf askeri personel 3 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0