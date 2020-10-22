FETÖ operasyonunda yakalananlardan 3’ü adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik Afyonkarahisar merkezli 5 kentte yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Afyonkarahisar merkezli Muğla, Kars, Ankara ve Kocaeli’nde 2’si muvazzaf, 2’si aktif görevdeki doktor ve 2’si de askeri okullardan ilişiği kesilen 6 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda muvazzaf askerlerden S.A. ve H.K, doktor O.E.T. ve H.B.K. ile askeri okuldan ilişiği kesilen B.Y. yakalandı. Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 3 kişi polis tarafından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şahısların ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün ‘mahrem imamları’ olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli aradıkları iddia ediliyor.