FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ile yine örgüt adına “himmet” adı altında para toplayan, polis okullarına öğrenci yönlendiren ve askeri personel ile örgütsel olarak ilgilenen “mahrem imam”ların da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.