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İstanbul Havalimanı, ‘Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Çevre, Bilgi Güvenliği ve Enerji Yönetiminde Uluslararası sertifikalara layık görüldü
FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri tutuklandı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları gaybubet evinde yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner tutuklandı.
Asayiş 09.10.2020, 08:38
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