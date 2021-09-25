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Feci kazada 2 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 25.09.2021, 10:43
Feci kazada 2 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.Y. idaresindeki 67 LU 674 plakalı kamyonet sürücüsü, arkadaşının tırında meydana gelen arıza nedeniyle yardımına geldi. Tırda meydana gelen arızanın giderilememesi üzerine O.Y. yeniden kamyonetine binerek dükkanından malzeme almak için yola çıktı. Bu sırada OSB istikametinden gelen Erdem T. (41) idaresindeki 14 DM 625 plakalı Mazda marka otomobil, yolda ’U’ dönüşü yapan O.Y.’nin kullandığı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Erdem T. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Nadide T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra Özel Echomar Hastanesine kaldırdı. 67 LU 674 plakalı kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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