Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı

İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren taksileri kullananlar, İBB’ye yaklaşık 1 yıldır taksimetre ücretlerinin farklı olduğu konusunda şikayette bulunuyordu.

Son olarak bir aile, İstanbul Havalimanı’ndan 2 ayrı taksiye bindi, Pendik’e gitti. Peş peşe giden 2 taksiden biri 282 lira yazarken diğeri 304 lira yazdı. Aile hemen şikayetçi oldu. Bunun üzerine İBB yetkilileri harekete geçti.

YÜZDE 10 DAHA FAZLA

Ekipler 16 Temmuz’da, İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren 700 takside denetim yaptı. 400 taksinin NTaksi denilen kendi yazılımlarını kullandıkları ve bu yazılımın İBB’nin taksimetre yazılımı olan İ-Taksi’yle entegre olmadığı belirlendi. NTaksi yazılımının, İBB’nin belirlediği taksimetre ücretiyle uyumlu olmadığı, bu yazılımla yüzde 8-10 arasında daha fazla taksimetre ücreti alındığı iddia edildi.

‘BÜTÜNÜYLE DENETİM DIŞI

İBB yetkilileri, “Havalimanı taksicileri kendi yazılımlarını geliştirmişler. Bütünüyle denetim dışı. Çalışmaları durduruldu. Fakat bayramda çalışamayıp mağdur olmamaları için geçici olarak açıldı. Pazartesi günü, İstanbul Taksiciler Odası ve Havaalanı Taksiciler Kooperatifi’yle bir araya gelinerek çözüm sağlanacak” derken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu şu açıklamayı yaptı: “İ-taksi İBB’nin. Ancak taksiler Bi-taksi, Ntaksi gibi özel firmalarla da çalışabiliyorlar. İBB diyor ki ‘İ-taksimi kullanacaksınız, farklı bir aplikasyon kullanılıyorsa benim sistemime entegre olacak.’ Havalimanı taksileri de Ntaksi’yi kullanmış ama İ-Taksi’yle entegre edilmemiş. NTaksi’nin taksimetresini ben de test ettim. Fakat fazla yazma yok. Bu iddialara katılmıyorum.”

Fatma Aksu/Hürriyet