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Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun öldüğü motosiklet kazası görüntüleri ortaya çıktı

Fatih Vatan Caddesi’nde motosiklette kasksız seyahat eden 7 yaşındaki çocuğun ölümüne, babasının ise yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Kameralara da yansıyan kazaya ilişkin araç sürücüsünün 15 yıla kadar hapsi istenirken motosiklet sürücüsü baba hakkında takipsizlik kararı verildi.

Asayiş 02.12.2021, 09:54
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun öldüğü motosiklet kazası görüntüleri ortaya çıktı

Fatih Vatan Caddesi’nde motosiklette kasksız seyahat eden 7 yaşındaki çocuğun ölümüne, babasının ise yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Kameralara da yansıyan kazaya ilişkin araç sürücüsünün 15 yıla kadar hapsi istenirken motosiklet sürücüsü baba hakkında takipsizlik kararı verildi.

Kaza, Fatih’teki Vatan Caddesi’nde, 2 Eylül günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli M.T (59) aracıyla seyahat ettiği esnada, oğlu Muhammed Hemmam Elhuveyş (7) ile birlikte motosikletle seyir halinde olan Muammer Elhuveyş (42) ile çarpıştı. Kazada, Tamkaş yaralanmazken, motosikletten düşerek yaralanan baba ile oğul hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Muhammed Hemmam Elhuveyş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.T ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araç sürücüsü asli kusurlu, baba ise tali kusurlu çıktı

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, tarafların Vatan Caddesi istikametinden Oğuzhan Caddesi istikametine doğru hareket ettikleri esnada, iki cadde kesişiminde kaza yaptıkları aktarıldı. Trafik kazası tespit tutanağında baba Elhuveyş ile şüpheli Tamkaş’ın kusurlu olduğunun belirtildiğinin anlatıldığı iddianamede, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda ise şüpheli Tamkaş’ın asli kusurlu, baba Elhuveyş’in ise tali kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda müşteki olan babanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Sürücü suçlamaları kabul etmedi, çocuğun kasksız trafiğe çıkması hatalı dedi

Şüphelinin iddianamede yer alan ifadesinde, kendi şeridinde ilerlediği esnada motosikletin hafif sağa doğru kırdığını ve aracının sol ön kapısına çarptığını, maktul ile müştekinin düşüp sürüklendiğini, kendisinin araçtan inip müdahale ederek sağlık ile polis ekiplerini çağırdığını söylediği iddianamede yer aldı. Kazada kusurlu olmadığını söyleyen araç sürücüsü, hayatını kaybeden çocuğun kasksız bir şekilde trafiğe çıkmasının hatalı olduğunu söylediği iddianamede yer aldı.

Şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi, babaya takipsizlik kararı

İddianamede, şüphelinin kusurlu hareketiyle bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedildi. Şüpheli M.T’nin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kazanın ardından hakkında soruşturma yürütülen motosiklet sürücüsü baba için ise takipsizlik kararı verildi. Oğlunu motosiklete kasksız şekilde bindiren baba Muammer Elhuveyş’in olayda mağdur olduğu aktarılan iddianamede iş bu nedenle baba hakkında dava açılmasına yer olmadığı kaydedildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anına ilişkin kamera görüntüleri de dava dosyasında yer aldı. Dava dosyasına giren görüntülerde kavşakta dönerek ilerleyen motosikletli ile aracın çarpışmasıyla baba ve oğulun yere düştüğü görülüyor.

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