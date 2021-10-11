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Fatih’te 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fatih’te iki grup arasında uzun namlulu silahların kullanıldığı ve üç kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çatışmadan önce grup üyelerinden bazılarının bir markete girdiği ve silah tehdidi ile ürünleri gasp ettikleri belirlendi. İki grubun uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı nedeniyle anlaşmazlığı düştükleri öğrenilirken, biri kadın 9 kişi de gözaltına alındı.

Asayiş 11.10.2021, 15:08
Fatih’te 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fatih’te iki grup arasında uzun namlulu silahların kullanıldığı ve üç kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çatışmadan önce grup üyelerinden bazılarının bir markete girdiği ve silah tehdidi ile ürünleri gasp ettikleri belirlendi. İki grubun uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı nedeniyle anlaşmazlığı düştükleri öğrenilirken, biri kadın 9 kişi de gözaltına alındı.

Olay Fatih Karagümrük Mahallesi Sarmaşık Sokak’ta meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında uyuşturucu satışından dolayı kavga çıkmıştı. Çıkan kavganın şiddetlenmesi üzerine gruplar arasında silahlı çatışma yaşanmıştı. Uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 3 kişi yaralanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmada konunun uyuşturucu ticareti anlaşmazlığından kaynaklandığı, olayın meydana gelen günü Hacıhüsrev Mahallesi’nden olay yerine gelen grubun aynı sokakta bir marketten silah tehdidi ile para vermeden ürün aldıkları ardından silahlı çatışma olayının gerçekleştiği tespit edildi.

9 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde olaya karışan şüphelileri belirledi. Ekipler, olay karışan birinci gruptaki Emre T.(32), Metin Arslan H.(20), İ.T.(16), Muzaffer U.(33) Berkan T.(24), Ayşe Y.(18) ile ikinci grup şüpheliler Berkay İ.(29), Osman H.(49), İsmail H.(24) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yaralanan şüphelilerden Emre T. adliyeye sedye ile sevk edildi. Öte yandan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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