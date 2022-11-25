Fabrikada yangın sonrası patlama: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde mutfak eşyası üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay, Türkgücü Mahallesi’nde bulunan Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi’nde çatal, bıçak, tencere, tava gibi mutfak eşyası üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın polisaj kısmında yangın meydana geldi. Yangının büyümesi sonrası havalandırma kazanı patladı. Patlama sonrası yaralanan 2 işçi Çorlu’da özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.