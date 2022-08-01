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Fabrika yangını diye panik oluştu, makine arızası çıktı

Kocaeli’de fabrikadan yükselen dumanlar paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, olayın makine arızasından kaynaklandığını tespit etti.

Asayiş 01.08.2022, 22:56
Fabrika yangını diye panik oluştu, makine arızası çıktı

Kocaeli’de fabrikadan yükselen dumanlar paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, olayın makine arızasından kaynaklandığını tespit etti.

Olay, Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisindeki makinelerden birinin arızalanması ile havaya dumanlar yükseldi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine fabrika yangını olarak bildirilince olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri dumanın makine arızasından kaynaklandığını tespit edince yoldaki diğer ekipler geri döndü. Olay yerindeki ekipler makine arızasına müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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