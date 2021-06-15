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Eyüpsultan’da şiddetli yağış, sokaklar dereye döndü

Eyüpsultan’da şiddetli yağış etkili oldu. Sokaklar adeta dereye dönerken, kafelere ait sandalyeler yağmur sularında sürüklendi.

Asayiş 15.06.2021, 11:33
Eyüpsultan’da şiddetli yağış, sokaklar dereye döndü

Eyüpsultan’da şiddetli yağış etkili oldu. Sokaklar adeta dereye dönerken, kafelere ait sandalyeler yağmur sularında sürüklendi.

Eyüpsultan’da etkili olan şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokaklar adeta dereye dönerken, kafelere ait sandalyeler de su birikintilerinde sürüklendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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