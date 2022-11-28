Eyüpsultan’da bir kadının yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı

Eyüpsultan’da 1 kadının yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. Arkadaşının evine gelen şahsın, alkol aldığı kişiyi ve eşini darp ettiği öğrenildi.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi İhlas Sokak’ta saat 23.30 sıralarında meydana gelen ve 1 kadının yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Mehmet D. evine gelen misafirle birlikte alkol almaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmada arkadaşı, Mehmet D. ve eşi Fatma D.’yi darp ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini Mehmet D. karşıladı. Sağlık ekipleri darp edilen Mehmet D. ve eşi Fatma D.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Darp edilen şahıs ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırganın arandığı öğrenildi.