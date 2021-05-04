Evli kaymakam ormanda sevgilisiyle basıldı!

Sabah Gazetesi’nden Dilek Yaman Demir’in haberine göre, evli ve üç çocuk babası 56 yaşındaki eski kaymakam A.K., geçtiğimiz 17 Temmuz günü akşam saatlerinde aracıyla İstanbul Beykoz Kaynarca Mahallesi Hocaoğlu mevkiindeki ormanlık arazinin girişindeydi. 16 yaşındaki U.Y. isimli çocuk evine gelmek için ormandaki araziden geçmek üzereydi.

“YÜRÜ LAN BACAKLARINI KIRARIM”

İddiaya göre küçük çocuk evlerine 500 metre mesafe kala beyaz renkli aracı gördü. Araç içerisinde kaymakamla bir kadının cinsel birliktelik yaşadığını fark eden çocuk yoluna devam ettiği sırada aracın içindeki kaymakam, 'Ne bakıyorsun utanmıyor musun?' şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine küçük U., 'Sen utanmıyor musun? Evler var burada. Bak benim gibi çocuklar bu yoldan geçiyor, aileler var' şeklinde tepki gösterdi. Kaymakam, 'Yürü lan bacaklarını kırarım' diyerek tehditler savurunca U., '155'i arıyorum' şeklinde polemiğe girdi.

ARAÇLA EZMEYE ÇALIŞTI KOMŞULAR MÜDAHALE ETTİ

A.K. bunun üzerine, 'Ben kaymakamım lan' diyerek küçük çocuğu kovalamaya başladı. Aracına geri dönen kaymakam, araçla küçük çocuğun peşinden giderek, çocuğu ezmeye çalıştığı sırada komşular küçüğün çığlık sesiyle olaya müdahale etti. Araçla olay yerinden uzaklaşan kaymakam, 'Seni vuracağım, bulacağım seni' şeklinde sözlerine devam etti.

ARABASINI KORUMASI KİRALAMIŞ

U.H., bunun üzerine savcılığa şikayetçi oldu. Savcılık yürütülen soruşturmada söz konusu araçla ilgili inceleme yaptı. Aracın özel bir araç kiralama şirketinde kiralandığı belirlendi. Aracı kiraladığı tespit edilen kaymakamın koruması olayla ilgili ifade verdi. Koruma Cuma günü akşam saatlerinde mesai sonrası aracı kaymakama bıraktığını, araçtaki şahsın kendisi olmadığını ifade etti.

EMEKLİ OLMAK İÇİN DİLEKÇE VERMİŞ

Kaymakam A.K. hakkında soruşturma devam ederken, araçta basılan kaymakam olaydan birkaç gün sonra emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.(sabah.com.tr)