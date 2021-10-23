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Evlat nöbetindeki baba, kızının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tuttu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı evlat nöbeti 782’nci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Asayiş 23.10.2021, 12:52
Evlat nöbetindeki baba, kızının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tuttu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı evlat nöbeti 782’nci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 782’nci gününde de devam ediyor. Adana’da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, Van’dan geldiğini, kızı Gülcan Biçer için eyleme devam ettiğini söyledi. Çocuğunun kaçırılmasının tek sorumlusunun HDP olduğunu ifade eden Biçer, ’’Kızımız 2015’ten bu yana PKK terör örgütü tarafından kaçırılıp bir şekil HDP’liler tarafından beynini yıkayıp PKK terör örgütüne gönderildi. Biz burada HDP binasının önünde eylemimizi sürdürüyoruz, sürdürmekte de kararlıyız. HDP bütün çocukları dağa kaçırılan baş sorumlusudur’’ dedi.

Dağda bulunanlar terör örgütü üyelerine de teslim olmaları için çağrıda bulunan Biçer, ’’Burada dağdaki çocuklara sesleniyorum, gelin güvenlik güçlerimize teslim olun’’ diye konuştu.

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