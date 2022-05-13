Evlat nöbetindeki ailelerden tüm Türkiye’ye çağrı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 984’ncü gününe girdi. Aileler, tüm Türkiye’ye bininci gün için çağrıda bulundu.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 984’üncü gününde de devam ediyor. Aileler, tüm Türkiye’ye, HDP-PKK ilişkisinin ortaya çıkartılması ve destek için binince günde HDP İl Başkanlığı önüne gelmeleri için çağrıda bulundu.

“Türkiye’nin bütün evlatları için mücadele veriyoruz”

5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren baba Süleyman Aydın, eylemin 984’üncü gününde olduklarını belirterek HDP’nin kapısında mücadele ettiklerini söyledi. Asla yılmayacakları mesajını veren Aydın, “Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımız arkamda olan binaya girdiler ve bir daha çıkmadılar. Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz. Anne ve babalar olarak bininci gün için bütün Türkiye’ye sesleniyoruz. Anne, babalara, şehit ailelerine, STK’lara, sesleniyoruz. Binince günde inşallah bölücüler burada bine bölünecektir. Gelin bize destek verin. Hep birlikte bu HDP’nin kirli yüzünü ortaya çıkartalım. Yalnız kendi evlatlarımız için burada mücadele vermiyoruz. Türkiye’nin bütün evlatları için mücadele veriyoruz. Bir tek evladımız dağda olduğu müddetçe asla bu eylemimiz sonlandırılmayacak” dedi.

“Terör yuvasını hep beraber bitirelim”

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013’te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemi sürdüren Esmer Koç, 9 senedir kızının HDP’liler tarafından götürülerek PKK’ya teslim edildiğini ileri sürdü. 3 senedir HDP’nin parti binası kapısında olduğunu hatırlatan Koç, “Evladımı HDP’den istiyorum. HDP bizden kaçıp gitti. Ama HDP merak etmesin nereye giderse gitsin elimiz hep HDP’nin yakasındadır. İnşallah hep birlikte çocuklarımızı HDP ve PKK’dan alacağız. Bininci gün için bütün anne ve babaları buraya çağırıyorum. Buraya gelip bize destek versinler. Bu terör yuvasını hep beraber bitirelim” şeklinde konuştu.